Koenigsegg построил первую машину с кузовом из «голого» карбона

Этот метод обработки карбона совершенствовался несколько лет. Его использовали для колес, задних крыльев, спилиттеров, винглетов и элементов отделки руля. До того как перенести технологию на весь автомобиль, образцы деталей долгое время пролежали на улице. Только так в Koenigsegg могли убедиться, что снег и солнце не окажут негативного влияния на текстуру материала.