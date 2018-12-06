Koenigsegg построил первую машину с кузовом из «голого» карбона

Все карбоновые детали гиперкаров в Koenigsegg обрабатывают тремя разными способами. Внешние панели кузова шлифуют и красят сплошным цветом, прозрачным лаком или сочетанием того и другого. Отдельные внутренние детали полируют, а элементы салона, как правило, подвергают самой деликатной процедуре, когда слой эпоксидной смолы вручную удаляется с поверхности, и деталь обрабатывается для придания вида исходного углеволокна. Процесс очень трудоемкий, так как небольшая погрешность в полировке может привести к нарушению структуры рисунка.
Именно последний способ использовался для создания уникальной «Регеры». В Koenigsegg отмечают, что KNC более устойчив к царапинам, так как лакированное покрытие значительно мягче «сырого» карбона. Кроме того, KNC-детали по другому отражают свет, так как он играет не на всей поверхности, а на каждой нити углеродного волокна.
Этот метод обработки карбона совершенствовался несколько лет. Его использовали для колес, задних крыльев, спилиттеров, винглетов и элементов отделки руля. До того как перенести технологию на весь автомобиль, образцы деталей долгое время пролежали на улице. Только так в Koenigsegg могли убедиться, что снег и солнце не окажут негативного влияния на текстуру материала.