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15:42

Koenigsegg построил первую машину с кузовом из «голого» карбона

Версия гиперкара Regera создана в единственном экземпляре

Компания Koenigsegg по заказу клиента из Швейцарии построила первый автомобиль, кузов которого целиком выполнен из материала под названием KNC (Koenigsegg Naked Carbon). Он представляет собой «чистый» углепластик, с которого вручную удален слой эпоксидной смолы, оставшийся после запекания композитных деталей в автоклаве. Такой метод обработки карбона позволил снизить массу гиперкара, в данном случае Regera, на 20 килограммов.

Все карбоновые детали гиперкаров в Koenigsegg обрабатывают тремя разными способами. Внешние панели кузова шлифуют и красят сплошным цветом, прозрачным лаком или сочетанием того и другого. Отдельные внутренние детали полируют, а элементы салона, как правило, подвергают самой деликатной процедуре, когда слой эпоксидной смолы вручную удаляется с поверхности, и деталь обрабатывается для придания вида исходного углеволокна. Процесс очень трудоемкий, так как небольшая погрешность в полировке может привести к нарушению структуры рисунка.

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Именно последний способ использовался для создания уникальной «Регеры». В Koenigsegg отмечают, что KNC более устойчив к царапинам, так как лакированное покрытие значительно мягче «сырого» карбона. Кроме того, KNC-детали по другому отражают свет, так как он играет не на всей поверхности, а на каждой нити углеродного волокна.

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Этот метод обработки карбона совершенствовался несколько лет. Его использовали для колес, задних крыльев, спилиттеров, винглетов и элементов отделки руля. До того как перенести технологию на весь автомобиль, образцы деталей долгое время пролежали на улице. Только так в Koenigsegg могли убедиться, что снег и солнце не окажут негативного влияния на текстуру материала.

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