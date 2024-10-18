Кросс-купе Knewstar 001 подорожало спустя месяц после запуска в России

Кросс-купе Knewstar 001 подорожало спустя месяц после запуска в РоссииИзменилась стоимость двух старших комплектаций, при этом начальная рекомендованная цена осталась прежней
По состоянию на 18 октября, то есть спустя ровно месяц с момента премьеры, Knewstar 001 в комплектации начального уровня Luxury можно купить за 3 795 990 рублей без учета скидок или за 3 395 990 рублей с ними. В «средней» комплектации Flagship автомобиль обойдется уже в 4 115 990 рублей (или 3 715 990 рублей со скидками), а в самой дорогой Flagship Sport — в 4 215 990 рублей (или 3 815 990 рублей).
Согласно появившейся ранее информации, до конца 2024 года завод Yufun Auto в Харбине произведет и поставит в Россию 20 807 автомобилей Knewstar, созданной специально для нашего рынка.
Кроссовер предложен с бензиновым турбомотором 2.0 и восьмидиапазонным автоматом. На выбор три комплектации: Luxury, Flagship и Flagship Sport. В «базовой» отдача мотора составляет 200 лошадиных сил, тогда как в остальных — 238. Привод полный. Заявленное производителем время разгона с места до 100 километров в час — 6,9 либо 7,4 секунды в зависимости от мощности силовой установки. Гарантия на Knewstar 001 составляет пять лет или 150 тысяч километров.
В представительстве Knewstar ранее заявили, что уже скоро модельная линейка марки расширится.