Кросс-купе Knewstar 001 подорожало спустя месяц после запуска в России

Согласно появившейся ранее информации, до конца 2024 года завод Yufun Auto в Харбине произведет и поставит в Россию 20 807 автомобилей Knewstar, созданной специально для нашего рынка.

Кроссовер предложен с бензиновым турбомотором 2.0 и восьмидиапазонным автоматом. На выбор три комплектации: Luxury, Flagship и Flagship Sport. В «базовой» отдача мотора составляет 200 лошадиных сил, тогда как в остальных — 238. Привод полный. Заявленное производителем время разгона с места до 100 километров в час — 6,9 либо 7,4 секунды в зависимости от мощности силовой установки. Гарантия на Knewstar 001 составляет пять лет или 150 тысяч километров.