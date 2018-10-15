Вот так будет выглядеть купеобразный Skoda Kodiaq

В июле издание Autohome опубликовало фотографии живой машины, на которых также видно, что Skoda Kodiaq GT получит измененные бампера и задние фонари. На двери багажника вместо логотипа Skoda будет размещено название марки.
По предварительной информации, кросс-купе на 63 миллиметра короче и 27 миллиметров ниже обычного «Кодиака». Гамма двигателей кроссовера будет состоять из двухлитровых турбомоторов мощностью 186 и 220 лошадиных сил. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
В России обычный Skoda Kodiaq доступен по цене от 1 389 000 рублей. Вседорожник предлагается с турбомоторами 1.4 и 2.0 TSI (125, 150 и 180 сил), а также двухлитровым дизелем мощностью 150 лошадиных сил.