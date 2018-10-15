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14:27

Вот так будет выглядеть купеобразный Skoda Kodiaq

Компания опубликовала официальные изображения модели

Компания Skoda опубликовала первые изображения купеобразной версии Kodiaq с индексом GT. От обычного кроссовера новинка отличается ниспадающей линией крыши и заваленной дверцей багажника. Kodiaq GT будет доступен только на китайском рынке.

В июле издание Autohome опубликовало фотографии живой машины, на которых также видно, что Skoda Kodiaq GT получит измененные бампера и задние фонари. На двери багажника вместо логотипа Skoda будет размещено название марки.

По предварительной информации, кросс-купе на 63 миллиметра короче и 27 миллиметров ниже обычного «Кодиака». Гамма двигателей кроссовера будет состоять из двухлитровых турбомоторов мощностью 186 и 220 лошадиных сил. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

В России обычный Skoda Kodiaq доступен по цене от 1 389 000 рублей. Вседорожник предлагается с турбомоторами 1.4 и 2.0 TSI (125, 150 и 180 сил), а также двухлитровым дизелем мощностью 150 лошадиных сил.

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