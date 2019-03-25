Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:05

Skoda Kodiaq станет пикапом

Шестой студенческий концепт покажут летом этого года

Группа из 35 студентов профессионального училища машиностроения Skoda вместе с сотрудниками технического, дизайнерского и производственного отделов марки работает над новым проектом — пикап-версией кроссовера Skoda Kodiaq. Уже шестой студенческий автомобиль будет представлен в июне этого года.
Загрузка...

Студентам, возраст которых от 17 до 20 лет, поручено превратить Kodiaq в современный пикап с экспрессивным дизайном. Выбор машины-донора в компании называют осознанным: во-первых, Kodiaq очень важная модель для марки, во-вторых, его стилистика с обилием острых граней и плоских поверхностей по-прежнему оставляет большой простор для творчества.

Предыдущей работой студентов технического училища Skoda стал кросс-кабриолет на базе Karoq. У автомобиля нет крыши, но сохранились задние двери и второй ряд сидений. В переднем бампере кабриолета студенты установили два проектора, проецирующие на дорогу надписи Skoda.

Ранее студенты училища Skoda представили двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...