Skoda Kodiaq станет пикапом

Студентам, возраст которых от 17 до 20 лет, поручено превратить Kodiaq в современный пикап с экспрессивным дизайном. Выбор машины-донора в компании называют осознанным: во-первых, Kodiaq очень важная модель для марки, во-вторых, его стилистика с обилием острых граней и плоских поверхностей по-прежнему оставляет большой простор для творчества.
Предыдущей работой студентов технического училища Skoda стал кросс-кабриолет на базе Karoq. У автомобиля нет крыши, но сохранились задние двери и второй ряд сидений. В переднем бампере кабриолета студенты установили два проектора, проецирующие на дорогу надписи Skoda.
Ранее студенты училища Skoda представили двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.