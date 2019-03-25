Skoda Kodiaq станет пикапом

Студентам, возраст которых от 17 до 20 лет, поручено превратить Kodiaq в современный пикап с экспрессивным дизайном. Выбор машины-донора в компании называют осознанным: во-первых, Kodiaq очень важная модель для марки, во-вторых, его стилистика с обилием острых граней и плоских поверхностей по-прежнему оставляет большой простор для творчества.