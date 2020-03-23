Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:18

Skoda Kodiaq приспособили для перевозки полицейских собак

Внедорожник поступил на службу в правоохранительные органы Великобритании

Анастасия Дубина
Британское подразделение Skoda разработало специальную версию кроссовера Kodiaq для кинологов. Прошедший спецподготовку автомобиль начал осуществлять перевозку полицейских служебных собак.

Главной особенностью новой модификации является изолированный отсек в задней части кроссовера, оборудованный двумя клетками для перевозки четвероногих полицейских. По словам представителей компании, данные клетки соответствуют требованиям британского Королевского общества по предупреждению жестокого обращения с животными, а также оснащены системой контроля температуры и аварийным люком, который в экстренном случае позволяет собакам быстро эвакуироваться.

>
Reload
1 / 4

Помимо базовых функций, полицейская модификация Kodiaq оснащена технологией аварийного освещения на 360 градусов, а также системой блокировки выключения двигателя, которая позволяет работать мотору даже после извлечения ключа зажигания в качестве генератора для питания компьютера или радио без использования ресурса аккумулятора. Кузов кинологического Kodiaq покрыт полицейской ливреей с сине-желтыми полосами по бокам.

Как и классический кроссовер, версия для полицейских собак доступна с передним или полным приводом, а также с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 148 до 238 лошадиных сил.