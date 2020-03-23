Skoda Kodiaq приспособили для перевозки полицейских собак

Помимо базовых функций, полицейская модификация Kodiaq оснащена технологией аварийного освещения на 360 градусов, а также системой блокировки выключения двигателя, которая позволяет работать мотору даже после извлечения ключа зажигания в качестве генератора для питания компьютера или радио без использования ресурса аккумулятора. Кузов кинологического Kodiaq покрыт полицейской ливреей с сине-желтыми полосами по бокам.