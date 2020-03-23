Skoda Kodiaq приспособили для перевозки полицейских собак

Главной особенностью новой модификации является изолированный отсек в задней части кроссовера, оборудованный двумя клетками для перевозки четвероногих полицейских. По словам представителей компании, данные клетки соответствуют требованиям британского Королевского общества по предупреждению жестокого обращения с животными, а также оснащены системой контроля температуры и аварийным люком, который в экстренном случае позволяет собакам быстро эвакуироваться.
Помимо базовых функций, полицейская модификация Kodiaq оснащена технологией аварийного освещения на 360 градусов, а также системой блокировки выключения двигателя, которая позволяет работать мотору даже после извлечения ключа зажигания в качестве генератора для питания компьютера или радио без использования ресурса аккумулятора. Кузов кинологического Kodiaq покрыт полицейской ливреей с сине-желтыми полосами по бокам.
Как и классический кроссовер, версия для полицейских собак доступна с передним или полным приводом, а также с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 148 до 238 лошадиных сил.