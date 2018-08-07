В России появился самый дорогой и роскошный Skoda Kodiaq

В России начались продажи Skoda Kodiaq в топовой версии Laurin & Klement. Машины в такой комплектации отличаются расширенным списком оснащения, а также особым декором экстерьера и интерьера. Kodiaq L&K предлагается с двухлитровым бензиновым или дизельным двигателем по цене от 2 834 000 и 2 790 000 рублей соответственно.

Топовую версию Skoda Kodiaq можно отличить по логотипу на передних крыльях и накладках порогов, хромированным элементам кузова и светодиодной головной оптике. Помимо этого, кроссовер в комплектации L&K получил измененные бамперы и 19-дюймовые колесные диски. В отделке салона используется кожа, декоративные черные панели Piano Black и алюминий.

В список оснащения Skoda Kodiaq Laurin & Klement входит сиденье водителя с электроприводом и памятью положений, боковые зеркала с функцией автоматического складывания и обогревом, системы мониторинга слепых зон и кругового обзора, фоновая подсветка салона и аудиосистема Canton.

За дополнительную плату кроссовер можно оснастить адаптивным круиз-контролем, ассистентом парковки с прицепом, функцией автоматического управления дальним светом, виртуальной приборной панелью и панорамной крышей с электроприводом.

Цена базового Skoda Kodiaq, оснащенного 1,4-литровым 125-сильным турбомотором составляет минимум 1 389 000 рублей. Внедорожная версия Scout и спортивная Sportline оценены в 2 306 000 и 2 275 000 рублей соответственно.