Skoda добавила роскоши самому большому вседорожнику

Компания Skoda представит в Женеве флагманскую модификацию кроссовера Kodiaq — Laurin & Klement. Новинка, названная в честь основателей марки, получит особые стилистические решения и расширенный набор стандартного оборудования.

От стандартного Skoda Kodiaq версия Laurin & Klement будет отличаться хромированной решеткой радиатора, 19-дюймовыми колесными дисками и измененным задним бампером с металлическими акцентами. В стандартное оснащение кроссовера войдет полностью светодиодная оптика, сиденье водителя с электроприводом и памятью.

Помимо этого, Skoda Kodiaq Laurin & Klement укомплектуют фоновой подсветкой салона, алюминиевыми педалями, салонным зеркалом с автозатемнением и аудиосистемой Canton. Интерьер машины отделают кожей, а черные декоративные вставки покроют рояльным лаком.

Гамма двигателем топового вседорожника будет состоять из нового 1,5-литрового бензинового турбомотора TSI мощностью 150 лошадиных сил и двухлитрового агрегата, отдача которого увеличена со 180 до 190 сил. Помимо этого, для Kodiaq Laurin & Klement доступны двухлитровые дизели мощностью 150 и 190 лошадиных сил. Двигатели сочетаются с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полноприводные версии Skoda Kodiaq Laurin & Klement можно дооснастить адаптивной подвеской.

На российском рынке Skoda Kodiaq предлагается в двух комплектациях — Ambition Plus и Style Plus. Также доступны модификации Scout и Sportline. Цена самой дорогой версии, с отделкой салона алькантарой, трехзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем и электроприводом двери багажника, составляет 2,58 миллиона рублей.