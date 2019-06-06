Renault представила обновленный Koleos

В списке оснащения обновленного Renault Koleos есть улучшенная медиасистема R-Link2 c горизонтальным или вертикальным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовым управлением, аудиосистема Bose с 13 динамиками и полный набор систем безопасности — от адаптивной оптики до распознающей пешеходов функции экстренного автоматического торможения.

Цены на обновленный Renault Koleos будут анонсированы в июле. Продажи начнутся в октябре этого года.