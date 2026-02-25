Компактные и вместительные: перечислены 10 самых дешевых кроссоверов с просторным салоном

Как сообщает Topspeed, на первом месте находится Chevrolet Equinox 2025 года. Это один из самых доступных компактных кроссоверов с просторным салоном. Интерьер здесь максимально практичный: широкий проем багажника и ровный пол упрощают загрузку крупных вещей. А спереди — настоящий простор: даже высокие водители и пассажиры не будут чувствовать себя стесненно благодаря большому запасу места над головой и для ног.

Вторую строчку рейтинга занимает Subaru Forester 2026 года. Этот кроссовер привлекает в первую очередь феноменальной обзорностью. Благодаря большим окнам и тонким стойкам крыши салон кажется невероятно светлым и просторным. Плюс здесь щедрый запас пространства для пассажиров на обоих рядах сидений.

Замыкает тройку лидеров — Kia Sportage 2026 года. Автомобиль выгодно отличается продуманным дизайном салона среди других компактных кроссоверов.

Особого внимания заслуживают вместительные и эргономично расположенные отсеки для хранения. Низкая приборная панель в сочетании с огромным дисплеем мультимедиа создают ощущение современности и визуально расширяют пространство.

В топ-10 самых дешевых кроссоверов с просторным салоном вошли также Hyundai Tucson 2026 года, Honda CR-V 2025 года, Ford Escape 2025 года, Mazda CX-5 2025 года, Nissan Rogue 2026 года, Toyota RAV4 2025 года и Volkswagen Tiguan 2025 года.

