Компания Ikon Tyres выпустила четыре новых зимних шины

Опубликовано 20 января 2026, 15:581 мин.
Компания Ikon Tyres выпустила четыре новых зимних шиныНовинки позволят покрыть значительную часть потребности частных автовладельцев и автопарков.
Ikon Tyres разработал зимние шины для легкогрузового транспорта. В продажу пойдут зимние премиум-модели Ikon Autograph Ice LT4, Ikon Autograph Ice C4 и Ikon Autograph Snow C4, а также шины среднего ценового сегмента Ikon Character Ice C2. Эти модели подойдут для лёгких грузовиков, минивэнов и микроавтобусов. Авторы покрышек сделали ставку на комплексный подход, где каждая технология – от состава резиновой смеси до рисунка протектора – работает на общий результат.
© ГАЗ
Прежде разработка всех новых моделей осуществлялась финским офисом Nokian Tyres, так как предприятие Ikon Tyres было лишь производственной площадкой этого концерна.
Теперь благодаря развитию научно-исследовательского центра создание шин — от начала разработки до полного цикла производства — происходит на территории Ленинградской области.
Что касается самих шин, то:
- при создании шипованных Ikon Character Ice C2 эксперты позаботились об обеспечении надежного сцепления и управляемости;
- эксплуатация шипованных Ikon Autograph Ice C4 отличается топливной эффективностью благодаря особому составу резиновой смеси;
- особое внимание разработчиков шипованных Ikon Autograph Ice LT4 было уделено предсказуемому поведению шины в различных ситуациях на зимней дороге;
- фрикционные Ikon Autograph Snow C4 должны обеспечить безопасность даже в самых сложных условиях.