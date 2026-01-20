Компания Ikon Tyres выпустила четыре новых зимних шины

Прежде разработка всех новых моделей осуществлялась финским офисом Nokian Tyres, так как предприятие Ikon Tyres было лишь производственной площадкой этого концерна.

Теперь благодаря развитию научно-исследовательского центра создание шин — от начала разработки до полного цикла производства — происходит на территории Ленинградской области.

Что касается самих шин, то: