Hyundai подготовит мощный электрический вседорожник

Компания Hyundai опубликовала тизер электрической версии кроссовера Kona. Премьера новинки состоится 27 февраля, а публичный дебют автомобиля запланирован на мартовское моторшоу в Женеве.

По словам представителей марки, кроссовер будет оснащаться «одним из самых мощных электромоторов на рынке», однако детальные характеристики силовой установки пока не раскрываются.

Ожидается, что автомобиль предложат в двух модификациях – с батареями разной емкости. Причем топовый вариант будет выдавать около 64 киловатт-часов. Предполагаемый запас хода электрокара – около 470 километров.

О появлении электрической версии модели Kona стало известно в ноябре прошлого года, когда была опубликована стратегия развития линейки Hyundai. Тогда стало известно, что всего марка выпустит восемь новых вседорожников.

Hyundai Kona

«Кона» дебютировала летом прошлого года. Модель построена на новой платформе, созданной специально для линейки компактных кроссоверов. Для кроссовера предлагается четыре мотора, включая литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 120 сил. В Европе и на других рынках появится и дизельный двигатель 1.6.