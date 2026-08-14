Концепт Acura Nexera Vision: эффектное купе с дверями-бабочками и штурвалом вместо руля
Nexera Vision получил агрессивный низкий силуэт с длинным капотом и острым носом. Главная «фишка» экстерьера — новая световая подпись Phantom: V-образные светодиодные фары и фонари остаются скрытыми, пока их не включишь. Этот дизайн, вдохновлённый эмблемой Acura, первым делом появится на следующем RDX Hybrid. Премьера таких фар состоялась на недавнем прототипе гибридного кроссовера.
Купе оснастили дверями-бабочками, аэродинамическим обвесом, активным задним антикрылом и 22-дюймовыми колёсами с карбон-керамическими тормозами. В салоне — минимализм. Кресла прикручены к полу для максимально низкой посадки, руль выполнен в форме штурвала, а вместо россыпи экранов — изогнутая цифровая приборка.
я выбрал вместо рекламы.
Разработкой концепта занималась студия Acura Design в Калифорнии. Креативный директор марки Ясутакэ Цутида пояснил: «Наша цель — определить производительность Acura через пропорции, скульптурную форму и технологии». Он добавил, что Nexera Vision задаёт курс для следующего поколения дизайна бренда.
О технической начинке концепта не сообщается, но компоновка намекает на полностью электрическую силовую установку. Публичный дебют состоится 14 августа на The Quail, а 16 августа — на Pebble Beach Concours d’Elegance.
Acura не планирует запускать модель в производство, однако тёплая реакция публики может подтолкнуть компанию к пересмотру решения. Nexera Vision продолжает линейку двухдверных концептов марки, включая HSC (2004), Advanced Sports Car Concept (2007) и NSX Concept (2012), который в итоге стал серийным гибридным суперкаром.