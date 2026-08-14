Концепт Acura Nexera Vision: эффектное купе с дверями-бабочками и штурвалом вместо руля

Nexera Vision получил агрессивный низкий силуэт с длинным капотом и острым носом. Главная «фишка» экстерьера — новая световая подпись Phantom: V-образные светодиодные фары и фонари остаются скрытыми, пока их не включишь. Этот дизайн, вдохновлённый эмблемой Acura, первым делом появится на следующем RDX Hybrid. Премьера таких фар состоялась на недавнем прототипе гибридного кроссовера.

Купе оснастили дверями-бабочками, аэродинамическим обвесом, активным задним антикрылом и 22-дюймовыми колёсами с карбон-керамическими тормозами. В салоне — минимализм. Кресла прикручены к полу для максимально низкой посадки, руль выполнен в форме штурвала, а вместо россыпи экранов — изогнутая цифровая приборка.