Конфискованный Lamborghini продали «кому надо» всего за 10 млн рублей

Аукцион проходил по системе понижения цены, а в качестве начальной цены организаторы торгов заявили 343,3 млн тенге (53,5 млн рублей). В свою очередь, эксперты-оценщики указали стоимость на уровне 114,4 млн тенге (17,8 млн рублей).

Приобрести суперкар изъявили желание двое претендентов: победитель аукциона предложил за 10-цилиндровый Lamborghini Huracan 66,5 млн тенге (10,4 млн рублей). Ещё 4,65 млн тенге (725 тыс. рублей) будет стоить легализация покупки.

Стоит заметить, что аналогичные спайдеры 2015-2017 годов выпуска сейчас продаются по цене около 20 млн рублей. То есть казахстанскому покупателю автомобиль достался вдвое дешевле рыночной стоимости.