Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет

Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Эта машина была специально подготовлена к европейскому кольцевому чемпионату среди грузовиков, но в гонке ему довелось участвовать лишь однажды. Грузовик укомплектовали танковым 1000-сильным турбодизелем, дисковыми тормозами, антиблокировочной системой, подвеску заменили на независимую спереди и сзади, а в салоне установили регламентированный каркас безопасности. Для снижения массы машины некоторые элементы кузова изготовили из стеклопластика.
Однако в своей дебютной гонке в 1992 году КрАЗ-5450 не сумел добраться до финиша из-за многочисленных поломок, потому его транспортировали обратно на Кременчугский автозавод, а позже и вовсе забросили проект. Так кольцевой грузовик простоял в ангаре вплоть до 2017 года, пока его не забрали на реставрацию.