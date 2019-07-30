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17:38

Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет

Украинцы вспомнили о кольцевом грузовике, который несколько десятилетий простоял в гараже

Уникальный кольцевой КрАЗ с индексом 5450 и 1000-сильным танковым двигателем реанимировали впервые с 90-х годов прошлого века.

Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Эта машина была специально подготовлена к европейскому кольцевому чемпионату среди грузовиков, но в гонке ему довелось участвовать лишь однажды. Грузовик укомплектовали танковым 1000-сильным турбодизелем, дисковыми тормозами, антиблокировочной системой, подвеску заменили на независимую спереди и сзади, а в салоне установили регламентированный каркас безопасности. Для снижения массы машины некоторые элементы кузова изготовили из стеклопластика.

Однако в своей дебютной гонке в 1992 году КрАЗ-5450 не сумел добраться до финиша из-за многочисленных поломок, потому его транспортировали обратно на Кременчугский автозавод, а позже и вовсе забросили проект. Так кольцевой грузовик простоял в ангаре вплоть до 2017 года, пока его не забрали на реставрацию.

Источник: KABINA TEST