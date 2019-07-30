Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет

Однако в своей дебютной гонке в 1992 году КрАЗ-5450 не сумел добраться до финиша из-за многочисленных поломок, потому его транспортировали обратно на Кременчугский автозавод, а позже и вовсе забросили проект. Так кольцевой грузовик простоял в ангаре вплоть до 2017 года, пока его не забрали на реставрацию.