Кризис в Aston Martin: британский автопроизводитель сократит 20% персонала

Помимо оптимизации штата, Aston Martin пересматривает инвестиционную стратегию. Пятилетний план капитальных расходов урезан с 2 до 1,7 млрд фунтов за счет отсрочки вложений в разработку электромобилей.

Несмотря на мрачные новости, акции компании на торгах выросли почти на 5%. Аналитики связывают это с ожиданием, что принимаемые меры помогут стабилизировать финансовое положение компании.

Прошедший год стал для глобального премиального авторынка одним из наиболее нестабильных за последнее время, заявил Эдриан Холлмарк. Как пояснил глава Aston Martin, главная причина — обострение геополитической обстановки и связанные с этим макроэкономические вызовы, прежде всего — постоянные колебания в тарифном регулировании разных стран.

Ранее сообщалось, что Daimler представит электробус, у которого запас хода в 2,5 раз больше, чем у КамАЗа.