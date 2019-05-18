Посмотрите, как дома на колесах крошатся при столкновении

Испытания моторхоумов проводили по правилам Euro NCAP. Кемперы, построенные на базе Fiat Ducato, врезались в деформируемый барьер на скорости 64 километра в час. Тесты показали, что вероятность смерти пассажиров домов на колесах крайне велика, даже несмотря на наличие подушек безопасности.

При аварии встроенная мебель и бытовая техника срывается с креплений и летит вперед, попадая в пассажиров. Также в некоторых домах на колесах стены пассажирских отсеков обшиты деревянными панелями. В ДТП они переламываются и тоже могут нанести серьезные травмы.