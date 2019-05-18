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11:00

Посмотрите, как дома на колесах крошатся при столкновении

В Швеции провели краш-тесты кемперов

Шведский правительственный комитет по транспорту опубликовал результаты краш-тестов домов на колесах. В испытаниях приняли участие два кемпера – оба их полностью провалили.
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Краш-тесты домов на колесах решили провести из-за роста их популярности в Швеции: с 2014 года число зарегистрированных в стране моторхоумов увеличилось на 50 процентов. За этот же период увеличилось и число смертельных аварий с автомобилями этого типа. За пять лет в кемперах погибло шесть человек (причем четыре из них – в 2019-м) и пострадало более 100 человек. Самым распространенным типом ДТП было фронтальное столкновение.

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Испытания моторхоумов проводили по правилам Euro NCAP. Кемперы, построенные на базе Fiat Ducato, врезались в деформируемый барьер на скорости 64 километра в час. Тесты показали, что вероятность смерти пассажиров домов на колесах крайне велика, даже несмотря на наличие подушек безопасности.

При аварии встроенная мебель и бытовая техника срывается с креплений и летит вперед, попадая в пассажиров. Также в некоторых домах на колесах стены пассажирских отсеков обшиты деревянными панелями. В ДТП они переламываются и тоже могут нанести серьезные травмы.

Комитет намерен обратиться в Euro NCAP для включения домов на колесах в обязательную программу краш-тестов. В организации рассчитывают, что это даст стимул производителям кемперов заняться улучшением безопасности подобных транспортных средств.

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