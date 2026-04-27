Опубликовано 27 апреля 2026, 12:09
1 мин.

Кроссовер Freelander 8 дебютировал в Пекине с электрической и гибридной версиями

Freelander 8 выйдет на мировой рынок электрическом и в гибридном варианте. Спустя несколько недель после возвращения имени Freelander с эффектным концепт-каром, разработанным Jaguar Land Rover совместно с Chery, на Пекинском автосалоне состоялась полноценная премьера серийной версии. Модель, официально названная Freelander 8, будет доступна для продажи по всему миру — в исполнениях как с левым, так и с правым расположением руля. Об этом сообщает Carscoops.
Freelander 8
© Chery, Jaguar Land Rover
Арина Лысенко
В основе Freelander 8 лежит собственная платформа iMAX, позволяющая создавать как чистые электромобили, так и версии с увеличенным запасом хода (EREV) и подключаемые гибриды. Хотя многие параметры остаются неизвестными, уже ясно, что модель длиннее, выше и шире Land Rover Defender 110, что в будущем может переключить на неё часть покупателей этой популярной модели.

Дизайн новой модели во многом повторяет концепт Concept 97 — и это скорее плюс. Передняя часть получила две квадратные фары, а традиционная решётка радиатора отсутствует — её заменили небольшие чёрные воздухозаборники на бампере. Над лобовым стеклом установлен лидар.

