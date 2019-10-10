Представлен ретрофутуристичный родстер в стиле машин 30-х годов

Работа над одноместным спидстером началась три года назад, когда к Бертрану обратились текстильный магнат Андре Дюпон и владелец фармацевтической компании Mithra Франсуа Форнери. Два страстных почитателя автомобилей и искусства захотели получить нечто уникальное, на 100 процентов бельгийское и с дизайном Krugger. В названии ретроспидстера даже зашифрованы фамилии заказчиков: FD — Fornieri Dupont.
Стилистика Krugger FD — это отголосок эпохи streamline-дизайна, популярность которого пришлась на 30-е годы XX века. В то время автомобилям и любой другой технике стремились придать более аэродинамичную форму, а линии сделать максимально плавными и текучими. Спидстер спроектирован и собран без применения привычных в XXI веке компьютерного моделирования и фрезерных станков с ЧПУ; цвет выбран из 150 предложенных вариантов и вдохновлен Bentley Blue Train.
Выбор двигателя тоже неслучаен: в 1930-х еще не существовало, например, Ferrari (любимая марка Франсуа Форнери показала свой первый автомобиль в 1940-м), но у Bentley уже была репутация серьезного автопроизводителя. Поэтому выбор пал на 6,0-литровый битурбомотор W12 от Bentley Continental GT, который форсировали с 635 лошадиных сил (900 Нм) до 750. Динамические характеристики Krugger FD не раскрываются, но зная массу (1250 килограммов), можно предположить, что с удельной мощностью в два раза больше, чем у Continental GT спидстер будет разгоняться до «сотни» менее чем за три секунды.
Изначального Бертран планировал сделать из Krugger FD рекордный спорткар для Бонневиля, но после того как все работы были завершены, автомобиль решили перевести в статус шоу-кара. В будущем его выставят на всевозможных конкурсах элегантности — от Гудвуда до Вилла д’Эсте и Пеббл-Бич.