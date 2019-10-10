Представлен ретрофутуристичный родстер в стиле машин 30-х годов

Выбор двигателя тоже неслучаен: в 1930-х еще не существовало, например, Ferrari (любимая марка Франсуа Форнери показала свой первый автомобиль в 1940-м), но у Bentley уже была репутация серьезного автопроизводителя. Поэтому выбор пал на 6,0-литровый битурбомотор W12 от Bentley Continental GT, который форсировали с 635 лошадиных сил (900 Нм) до 750. Динамические характеристики Krugger FD не раскрываются, но зная массу (1250 килограммов), можно предположить, что с удельной мощностью в два раза больше, чем у Continental GT спидстер будет разгоняться до «сотни» менее чем за три секунды.