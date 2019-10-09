Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:45

Создатели родстера «Крым» рассказали о его недостатках

Автомобиль второго поколения прошел первые испытания на настоящем треке

Создатели родстера «Крым» рассказали о том, какие изменения появились во втором поколении модели, а также поделились своими наблюдениями касательно недостатков, которые удалось выявить в ходе испытаний на полигоне.

Ко второму поколению автомобиль начал гораздо лучше управляться и тормозить, а посадка стала более удобной. Из проблем авторы проекта выделили то, что системы курсовой устойчивости и ABS пока работают некорректно, однако с этим пообещали разобраться в ближайшее время. Также в список недостатков попало запотевание стекол, неудобный подлокотник и ненужное подруливание колес задней оси при отсутствии нагрузки.

>
Reload
1 / 6

Второе поколение родстера «Крым» представили в конце сентября. Автомобиль оснастили новой несущей конструкцией из листового металла с применением лазерной резки, благодаря чему удалось снизить вес машины, не потеряв при этом в жесткости кузова.

Отечественный спорткар построили на базе Lada Kalina, от нее же позаимствовали большинство элементов включая тормоза и силовую установку. Но для «Крыма» 1,6-литровый «атмосферник» форсировали до 160 лошадиных сил.