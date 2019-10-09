Создатели родстера «Крым» рассказали о его недостатках

Ко второму поколению автомобиль начал гораздо лучше управляться и тормозить, а посадка стала более удобной. Из проблем авторы проекта выделили то, что системы курсовой устойчивости и ABS пока работают некорректно, однако с этим пообещали разобраться в ближайшее время. Также в список недостатков попало запотевание стекол, неудобный подлокотник и ненужное подруливание колес задней оси при отсутствии нагрузки.
Второе поколение родстера «Крым» представили в конце сентября. Автомобиль оснастили новой несущей конструкцией из листового металла с применением лазерной резки, благодаря чему удалось снизить вес машины, не потеряв при этом в жесткости кузова.
Отечественный спорткар построили на базе Lada Kalina, от нее же позаимствовали большинство элементов включая тормоза и силовую установку. Но для «Крыма» 1,6-литровый «атмосферник» форсировали до 160 лошадиных сил.