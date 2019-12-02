Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:40

Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой

Автомобиль завершил автопробег между Москвой и Анапой

Анастасия Дубина
Создатели родстера «Крым» завершили второй этап испытаний автомобиля. Финальной точкой маршрута стала Тула, после чего создатели вернулись в Москву дорабатывать модель. По словам участников, за весь пробег протяженностью 3 тысячи километров, произошла всего одна незначительная техническая поломка.

Как отмечают сами создатели, никаких нареканий к конструкции автомобиля за все время пробега не было. Единственная поломка произошла по дороге к Анапе — у родстера от набегающих потоков воздуха оторвало часть правого подкрылка. Из-за этого влага попала в блок управления светом, и погасла фара. После возвращения в Москву авторы доработают этот элемент и дооснастят «Крым» воздушными дефлекторами.

Помимо этого, инженерам предстоит внести изменения в передаточное отношение рулевой рейки, чтобы автомобиль стал более «отзывчивым». Также будет исправлена некорректная работа стеклоочистителя и заменен подлокотник. Завершить все работы авторы родстера хотят к 23 декабря, после чего дорожные испытания автомобиля продолжатся он отправится в Санкт-Петербург.

Родстер «Крым» отправился в новый пробег по маршруту Москва-Анапа-Москва 24 ноября. За один день путешествия автомобиль проезжал по 700-800 километров и за неделю успел побывать в шести разных городах.

Автомобиль построили на базе отечественной Lada Kalina, от этой же модели была заимствована большая часть комплектующих, включая силовую установку и тормозную систему. В автопробеге участвовало второе поколение «Крыма», которое представили в начале сентября. Вторая модификация получила новую несущую конструкцию из листового металла с применением лазерной резки, также инженеры устранили большую часть недостатков первого поколения.