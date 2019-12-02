Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой

Как отмечают сами создатели, никаких нареканий к конструкции автомобиля за все время пробега не было. Единственная поломка произошла по дороге к Анапе — у родстера от набегающих потоков воздуха оторвало часть правого подкрылка. Из-за этого влага попала в блок управления светом, и погасла фара. После возвращения в Москву авторы доработают этот элемент и дооснастят «Крым» воздушными дефлекторами.
Помимо этого, инженерам предстоит внести изменения в передаточное отношение рулевой рейки, чтобы автомобиль стал более «отзывчивым». Также будет исправлена некорректная работа стеклоочистителя и заменен подлокотник. Завершить все работы авторы родстера хотят к 23 декабря, после чего дорожные испытания автомобиля продолжатся – он отправится в Санкт-Петербург.
Родстер «Крым» отправился в новый пробег по маршруту Москва-Анапа-Москва 24 ноября. За один день путешествия автомобиль проезжал по 700-800 километров и за неделю успел побывать в шести разных городах.
Автомобиль построили на базе отечественной Lada Kalina, от этой же модели была заимствована большая часть комплектующих, включая силовую установку и тормозную систему. В автопробеге участвовало второе поколение «Крыма», которое представили в начале сентября. Вторая модификация получила новую несущую конструкцию из листового металла с применением лазерной резки, также инженеры устранили большую часть недостатков первого поколения.