Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой

Родстер «Крым» отправился в новый пробег по маршруту Москва-Анапа-Москва 24 ноября. За один день путешествия автомобиль проезжал по 700-800 километров и за неделю успел побывать в шести разных городах.

Автомобиль построили на базе отечественной Lada Kalina, от этой же модели была заимствована большая часть комплектующих, включая силовую установку и тормозную систему. В автопробеге участвовало второе поколение «Крыма», которое представили в начале сентября. Вторая модификация получила новую несущую конструкцию из листового металла с применением лазерной резки, также инженеры устранили большую часть недостатков первого поколения.