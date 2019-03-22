Kia начала продавать «другой» Sportage

У Kia KX5 нет фирменного «носа тигра», многосекционные фары узкие и объединены с обрамленной хромом решеткой радиатора. Такая внешность более консервативна, что должно привлечь местных покупателей. Сзади изменений не так много и они носят в основном косметический характер. Например, у фонарей другой рисунок, а соединяющая их полоса также украшена хромом.
Полностью отличается и передняя панель с торчащим «планшетом» мультимедийки, другим расположением дефлекторов вентиляции, блоком климат-контроля с сенсорной панелью управления и семидюймовой цифровой «приборкой». В оснащение Kia KX5 входит система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфонов и функция голосового управления, работающая на базе искусственного интеллекта.
Китайская версия Sportage предлагается с «турбочетверкой» 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил и 265 Нм крутящего момента, а также двухлитровым «атмосферником» с отдачей 162 силы и 203 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» или шестидиапазонный «автомат» соответственно. Стоимость KX5 — от 154 800 юаней или около 1,5 миллиона рублей по текущему курсу.
Kia Sportage для России оснащается атмосферными бензиновыми двигателями 2.0 MPI (150 сил) и 2.4 Theta GDI (184 силы), а также 185-сильным дизелем 2.0 CRDi. Цена — от 1 164 900 рублей.