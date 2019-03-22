Kia начала продавать «другой» Sportage

У Kia KX5 нет фирменного «носа тигра», многосекционные фары узкие и объединены с обрамленной хромом решеткой радиатора. Такая внешность более консервативна, что должно привлечь местных покупателей. Сзади изменений не так много и они носят в основном косметический характер. Например, у фонарей другой рисунок, а соединяющая их полоса также украшена хромом.