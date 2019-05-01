У бейсбольной команды LA Dodgers появился собственный хардкорный пикап

В своей первой внедорожной гонке Бобби Паттон участвовал на Toyota Land Cruiser 1973 года и смог занять первое место в категории «винтажных» автомобилей, но лишь 20-е в общем зачете. После этого бизнесмен решил продолжить участие в «бахе», построив для этой цели специальную машину. Внедорожинк был готов еще в ноябре прошлого года, но полностью раскрыли его только сейчас.