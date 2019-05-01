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10:00

У бейсбольной команды LA Dodgers появился собственный хардкорный пикап

Автомобиль примет участие во внедорожной гонке Baja 1000

Американская компания Jimco Racing построила для Бобби Паттона, владельца бейсбольной команды LA Dodgers (второй по популярности франшизой в Национальной лиге и второй по размеру бюджета в высшей лиге бейсбола), пикап для трофи. Новинка получила имя Fastball – так называется один из самых распространенных и важны бросков, при котором мяч летит с огромной скоростью.
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Трофи-кар построен на базе пикапа Ford F-150 Raptor и окрашен в фирменные цвета LA Dodgers, однако от серийной машины в нем почти ничего не осталось. Автомобиль, подготовленный к внедорожной гонке Baja 1000, получил трейловую подвеску Fox с ходом 660 миллиметров спереди и 812 миллиметров сзади, 17-дюймовые диски с бэдлоками со «злыми» 40-дюмйовыми шинам BF Goodrich KR3, комплект дополнительного светодиодного освещения и 6,2-литровую «восьмерку» Chevrolet, доработанную фирмой Danzio Performance. Агрегат работает в паре с трехступенчатой трансмиссией Gearworks.

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Кроме того, внедорожник оснащен 300-литровым «безопасным» топливным баком, радиостанцией Kenwood, специальной навигационной системой и «ковшами».

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В своей первой внедорожной гонке Бобби Паттон участвовал на Toyota Land Cruiser 1973 года и смог занять первое место в категории «винтажных» автомобилей, но лишь 20-е в общем зачете. После этого бизнесмен решил продолжить участие в «бахе», построив для этой цели специальную машину. Внедорожинк был готов еще в ноябре прошлого года, но полностью раскрыли его только сейчас.

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