АвтоВАЗ отметил выпуск пятимиллионного «шестнаря»

На линии «Краузе» шестнадцатиклапанные моторы собирают с 1992 года: в пятимиллионный тираж включены 1,5-литровые «атмосферники» для «десятого» семейства, моторы объёмом 1,4 литра для «Калины» и привычные агрегаты 1.6, знакомые по «Приоре», а теперь и «Гранте», «Весте» и «Ларгусу». АвтоВАЗ напомнил, что именно «шестнарь» ввёл в обиход такие термины, как облегченная шатунно-поршневая группа и изменяемая геометрия впускного коллектора.