АвтоВАЗ отметил выпуск пятимиллионного «шестнаря»Легендарное семейство двигателей в строю с начала 1990-х
На линии «Краузе» шестнадцатиклапанные моторы собирают с 1992 года: в пятимиллионный тираж включены 1,5-литровые «атмосферники» для «десятого» семейства, моторы объёмом 1,4 литра для «Калины» и привычные агрегаты 1.6, знакомые по «Приоре», а теперь и «Гранте», «Весте» и «Ларгусу». АвтоВАЗ напомнил, что именно «шестнарь» ввёл в обиход такие термины, как облегченная шатунно-поршневая группа и изменяемая геометрия впускного коллектора.
Хотя двигатели 1.8 формально тоже относятся к шестнадцатиклапанным, их счёт ведётся отдельно, ведь собирают такие моторы на другом оборудовании. А линия «Краузе» до сих пор востребована и переживает регулярные обновления. Недавно автоматизировали процесс нанесения герметиков и внедрили гайковерты с автоматической регулировкой усилия. Интересна судьба юбилейного пятимиллионного мотора ВАЗ-21129: его установят на прототип!
АвтоВАЗ заявил, что юбилейный «шестнарь» отправится на испытания, чтобы дать новую историю заслуженному семейству моторов. Очевидно, что речь идёт о тестах на предсерийной Lada Iskra: новинка будет оснащаться мотором 1.6, но уже не с отечественной «механикой», а в паре с китайским вариатором WLY.