В России сертифицировали обновленную Lada 4x4

Из документа следует, что в качестве опций для Lada 4x4 станут доступны электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер и электропривод наружных зеркал заднего вида. Также предусмотрены салонный фильтр, задний диван другого дизайна с парой полголовников, новая «печка», подлокотники и обивка дверей, адаптированная под установку динамиков.

Ранее сообщалось, что наибольшие изменения произойдут в салоне: появится новая приборная панель в стиле Granta FL, чуть иная центральная консоль, а рулевое колесо будет заменено. Внешне же 4x4 FL отличается от дорестайлинговой модели передним бампером со встроенными противотуманками и антенной-«плавником» на крыше.