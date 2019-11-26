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10:56

В России сертифицировали обновленную Lada 4x4

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на внедорожник 2020 года

Дореформенная Lada 4x4 © Lada.ru
Росстандарт опубликовал ОТТС на Lada 4x4 с новым салоном. Это означает, что «АвтоВАЗ» может приступить к полноценному производству модели и начать отгрузку модернизированных внедорожников в дилерские центры для продажи.

Из документа следует, что в качестве опций для Lada 4x4 станут доступны электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер и электропривод наружных зеркал заднего вида. Также предусмотрены салонный фильтр, задний диван другого дизайна с парой полголовников, новая «печка», подлокотники и обивка дверей, адаптированная под установку динамиков.

Ранее сообщалось, что наибольшие изменения произойдут в салоне: появится новая приборная панель в стиле Granta FL, чуть иная центральная консоль, а рулевое колесо будет заменено. Внешне же 4x4 FL отличается от дорестайлинговой модели передним бампером со встроенными противотуманками и антенной-«плавником» на крыше.

Lada 4x4, как и прежде, оснащается бензиновым 83-сильным двигателем объемом 1,7 литра в паре с механической коробкой передач. Пока автомобиль можно купить по цене от 523,9 тысячи до 625,9 тысячи рублей за 4x4 Urban. Ожидается, что после обновления модель незначительно прибавит в стоимости.

Источник: Росстандарт