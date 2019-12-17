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12:41

АвтоВАЗ оснастил Lada 4x4 боковой подушкой безопасности

Единственный аирбэг установлен в спинке водительского кресла

© Lada
Сергей Ильин
На 43-м году выпуска Волжский автозавод укомплектует классическую «Ниву» аирбэгом. Причём у обновлённого внедорожника появится не фронтальная, а боковая подушка безопасности! Опознать новинку можно по «язычку» с надписью airbag в боковине переднего сиденья. Цены на модернизированные «Нивы» до сих пор не объявлены.

Хотя на опубликованных официальных снимках рестайлинговой Lada 4x4 подушка безопасности видна, в заявлении автозавода новшество упомянуто не было. Вероятно, необходимость установки аирбэга обусловлена внедрением обязательного модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Ярлык Airbag на спинке водительского кресла обновлённой Lada 4x4

Полный список улучшений включает в себя замену «жигулёвского» блока управления климатической установкой, установку новых передних кресел с развитой боковой поддержкой, появление более современной панели приборов с окном бортового компьютера и белой подсветкой, внедрение двух 12-вольтовых розеток, увеличение вместимости бардачка и доработку подстаканников.

После обновления «Нива» лишилась «пухлого» рулевого колеса и вернулась к тонкому рулю: аналогичное решение применялось на внедорожниках с 1992-го по 2009 год.

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Фото: Салон обновлённой Lada 4x4

Внешне обновлённую «Ниву» можно узнать по противотуманным фарам, интегрированным в передний бампер. Инженеры обещают потребителям повышенный уровень комфорта за счёт улучшения шумоизоляции и снижения уровня вибраций от силового агрегата. Других технических изменений в конструкции нет.

Первые обновлённые Lada 4x4 уже начали поступать к дилерам, но сроки начала продаж до сих пор не объявлены. Ожидается, что после внедрения современных систем безопасности классическая «Нива» подорожает. Сегодня цены на трёхдверные внедорожники начинаются с 523 900 рублей, цена на пятидверные версии стартует с 562 900 рублей, за «Ниву» Bronto в заводском тюнинге просят 727 900 рублей.