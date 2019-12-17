АвтоВАЗ оснастил Lada 4x4 боковой подушкой безопасности

Хотя на опубликованных официальных снимках рестайлинговой Lada 4x4 подушка безопасности видна, в заявлении автозавода новшество упомянуто не было. Вероятно, необходимость установки аирбэга обусловлена внедрением обязательного модуля ЭРА-ГЛОНАСС.
Ярлык Airbag на спинке водительского кресла обновлённой Lada 4x4
Полный список улучшений включает в себя замену «жигулёвского» блока управления климатической установкой, установку новых передних кресел с развитой боковой поддержкой, появление более современной панели приборов с окном бортового компьютера и белой подсветкой, внедрение двух 12-вольтовых розеток, увеличение вместимости бардачка и доработку подстаканников.
После обновления «Нива» лишилась «пухлого» рулевого колеса и вернулась к тонкому рулю: аналогичное решение применялось на внедорожниках с 1992-го по 2009 год.
Фото: Салон обновлённой Lada 4x4
Внешне обновлённую «Ниву» можно узнать по противотуманным фарам, интегрированным в передний бампер. Инженеры обещают потребителям повышенный уровень комфорта за счёт улучшения шумоизоляции и снижения уровня вибраций от силового агрегата. Других технических изменений в конструкции нет.
Первые обновлённые Lada 4x4 уже начали поступать к дилерам, но сроки начала продаж до сих пор не объявлены. Ожидается, что после внедрения современных систем безопасности классическая «Нива» подорожает. Сегодня цены на трёхдверные внедорожники начинаются с 523 900 рублей, цена на пятидверные версии стартует с 562 900 рублей, за «Ниву» Bronto в заводском тюнинге просят 727 900 рублей.