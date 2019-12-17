АвтоВАЗ оснастил Lada 4x4 боковой подушкой безопасности

Первые обновлённые Lada 4x4 уже начали поступать к дилерам, но сроки начала продаж до сих пор не объявлены. Ожидается, что после внедрения современных систем безопасности классическая «Нива» подорожает. Сегодня цены на трёхдверные внедорожники начинаются с 523 900 рублей, цена на пятидверные версии стартует с 562 900 рублей, за «Ниву» Bronto в заводском тюнинге просят 727 900 рублей.