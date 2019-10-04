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16:45

Lada 4x4 оснастят носилками и кондиционером для работы в «скорой помощи»

Внедорожник будет перевозить медиков и пациентов с ограниченными возможностями

© Лада.Онлайн
Внедорожник Lada 4x4 в пятидверной модификации превратят в автомобиль для перевозки врачей «скорой помощи», а также для пациентов с ограниченными возможностями.

Никаких глобальных доработок автомобиль не получит — согласно полученному ОТТС под капотом по-прежнему будет располагаться 1,7-литровый мотор. В паре с ним будет работать пятиступенчатая механическая коробка передач.

Кроме того, в списке оборудования для этой версии появятся электрические стеклоподъемники, кондиционер, люк в крыше, подножки, отопитель для пассажиров заднего ряда сидений. Также будет установлен поворотно-выдвижной механизм переднего правого сидения, носилки и приемное устройство.

Обычную «Ниву» в пятидневном исполнении можно купить за 562 900 рублей. Все комплектации кроссоверов оснащаются одинаковыми 1,7-литровыми двигателями мощностью 83 лошадиные силы и пятиступенчатой механической трансмиссией. Самая дорогая Lada 4x4 с пятью дверями обойдется минимум в 618 900 рублей.