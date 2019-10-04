Lada 4x4 оснастят носилками и кондиционером для работы в «скорой помощи»

Никаких глобальных доработок автомобиль не получит — согласно полученному ОТТС под капотом по-прежнему будет располагаться 1,7-литровый мотор. В паре с ним будет работать пятиступенчатая механическая коробка передач.
Кроме того, в списке оборудования для этой версии появятся электрические стеклоподъемники, кондиционер, люк в крыше, подножки, отопитель для пассажиров заднего ряда сидений. Также будет установлен поворотно-выдвижной механизм переднего правого сидения, носилки и приемное устройство.
Обычную «Ниву» в пятидневном исполнении можно купить за 562 900 рублей. Все комплектации кроссоверов оснащаются одинаковыми 1,7-литровыми двигателями мощностью 83 лошадиные силы и пятиступенчатой механической трансмиссией. Самая дорогая Lada 4x4 с пятью дверями обойдется минимум в 618 900 рублей.