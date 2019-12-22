Американская пресса удивилась выпуску обновлённой «Нивы»

Обозреватель Autoblog.com Ронан Глон назвал «Ниву» одним из старейших автомобилей в мире. Производство внедорожника стартовало в 1977 году, когда у власти в США был 39-й президент Джимми Картер, напомнил Глон, и с тех пор автомобиль выпускался непрерывно.
Тем более удивительно, пишет журналист, что внешность Lada 4x4 фактически не менялась все эти годы, если не считать замену горизонтальных фонарей на вертикальные в 1993 году. К примеру, покупатели до сих пор могут заказать автомобиль с металлическими бамперами в стиле 1970-х, которые «торчат как трамплин для прыжков в воду».
Фото: Салон обновлённой Lada 4х4
Термин «информационно-развлекательная система» ещё не вошёл в лексикон Lada 4x4, — иронизирует Глон — пока новшества ограничены добавлением 12-вольтовых розеток и аналоговой приборной панели с маленьким ЖК-дисплеем. Несмотря на все изменения, интерьер «Нивы» всё ещё напоминает о тех временах, когда инженеров просили создать «легковой автомобиль, базирующийся на шасси Land Rover». Зато у Lada 4x4 появилась система аварийного реагирования, взаимодействующая с водительской подушкой безопасности, и новые солнезащитные козырьки, отмечает журналист.
Единственной страной Западной Европы, где Lada 4x4 до сих пор продаётся, остаётся Германия. Там стартовая цена «Нивы» — 11 990 евро (около 827 тысяч рублей по текущему курсу), и внедорожник пользуется устойчивым спросом со стороны искателей приключений, охотников и любителей офф-роуда. Вдобавок «Нива» остаётся невероятно популярной у себя на родине, так что слухи о том, что Lada 4x4 может быть снята с производства до конца 2010-х годов не соответствуют действительности, резюмирует Autoblog.