Американская пресса удивилась выпуску обновлённой «Нивы»

Обозреватель Autoblog.com Ронан Глон назвал «Ниву» одним из старейших автомобилей в мире. Производство внедорожника стартовало в 1977 году, когда у власти в США был 39-й президент Джимми Картер, напомнил Глон, и с тех пор автомобиль выпускался непрерывно.

Тем более удивительно, пишет журналист, что внешность Lada 4x4 фактически не менялась все эти годы, если не считать замену горизонтальных фонарей на вертикальные в 1993 году. К примеру, покупатели до сих пор могут заказать автомобиль с металлическими бамперами в стиле 1970-х, которые «торчат как трамплин для прыжков в воду».