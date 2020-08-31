В Боливии креативно подошли к рекламе российского внедорожника Lada 4x4

В Боливии пятидверный Lada 4x4 Urban стоит 17,9 тысячи долларов или более 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. Внедорожник оснащается тем же силовым агрегатом, что и в России: бензиновым двигателем объёмом 1,7 литра, который выдаёт 83 лошадиные силы и сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для сравнения, на российском рынке 4x4 Urban стоит от 648,9 тысячи рублей за трёхдверный вариант до 691,9 рублей за пятидверный, то есть почти в два раза дешевле.

В 2019 году «АвтоВАЗ» начал поставлять в Боливию Lada Vesta и Lada Largus. Обе модели можно купить за 16,9 тысячи долларов (1,2 миллион рублей). В России Vesta в кузове седан стоит 653,6-973,9 тысячи рублей, а пассажирский пятиместный «Ларгус» – 635,9-766,9 тысячи рублей.