Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:46

Появилась фотография тюнингованной Lada 4x4 Bronto

Внедорожник обзаведется новой радиаторной решеткой

© Lada4x4.net
Компания «Авторитетпласт» подготовила стайлинг-комплект для вседорожной версии Lada 4x4 Bronto. Он включает несколько деталей, в том числе новую решетку радиатора. Дизайн последней уже разработан и вскоре она поступит в производство.
Загрузка...

Судя по единственному изображению внедорожника, опубликованного порталом Lada4x4.net, в тюнинг-пакет также входит затемненная оптика и чуть иначе оформленные наружные зеркала. Других подробностей о новинке пока нет.

Версия Bronto отличается от стандартной 4x4 увеличенным до 240 миллиметров клиренсом, наличием грунтовой резины, усиленными пружинами передней подвески и самоблокирующимися дифференциалами винтового типа в переднем и заднем мостах.

Lada 4x4 Bronto

В качестве опции доступны дополнительная защита картера, съемная лебедка и противотуманные фары на поперечине рейлингов. Такой автомобиль стоит от 722 900 рублей. Для сравнения, цены на обычную трехдверную Lada 4x4 начинаются от 518 900 рублей.

Помимо исполнения Bronto модель можно приобрести в городской версии Urban за 581 900 рублей. На таком внедорожнике металлические бамперы заменены на пластиковые, за счет чего длина машины сократилась на 10 сантиметров, установлен кондиционер и более удобный и легкий руль, а также улучшена звукоизоляция.

Источник: Lada4x4.net
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...