Появилась фотография тюнингованной Lada 4x4 Bronto

Судя по единственному изображению внедорожника, опубликованного порталом Lada4x4.net, в тюнинг-пакет также входит затемненная оптика и чуть иначе оформленные наружные зеркала. Других подробностей о новинке пока нет.
Версия Bronto отличается от стандартной 4x4 увеличенным до 240 миллиметров клиренсом, наличием грунтовой резины, усиленными пружинами передней подвески и самоблокирующимися дифференциалами винтового типа в переднем и заднем мостах.
В качестве опции доступны дополнительная защита картера, съемная лебедка и противотуманные фары на поперечине рейлингов. Такой автомобиль стоит от 722 900 рублей. Для сравнения, цены на обычную трехдверную Lada 4x4 начинаются от 518 900 рублей.
Помимо исполнения Bronto модель можно приобрести в городской версии Urban за 581 900 рублей. На таком внедорожнике металлические бамперы заменены на пластиковые, за счет чего длина машины сократилась на 10 сантиметров, установлен кондиционер и более удобный и легкий руль, а также улучшена звукоизоляция.