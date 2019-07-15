Появилась фотография тюнингованной Lada 4x4 Bronto

Судя по единственному изображению внедорожника, опубликованного порталом Lada4x4.net, в тюнинг-пакет также входит затемненная оптика и чуть иначе оформленные наружные зеркала. Других подробностей о новинке пока нет.

Версия Bronto отличается от стандартной 4x4 увеличенным до 240 миллиметров клиренсом, наличием грунтовой резины, усиленными пружинами передней подвески и самоблокирующимися дифференциалами винтового типа в переднем и заднем мостах.