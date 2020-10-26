Необычную Lada 4x4 сфотографировали в Китае

На фотографии действительно запечатлена модель Lada 4x4 в версии Urban. Однако из-за контрастной чёрной крыши, затемнённых фонарей, нестандартных зеркал и хромированных молдингов по бокам иностранцам оказалось непросто её узнать. К тому же в Китае редко встречаются «Лады». Дело в том, что АвтоВАЗ официально не поставляет автомобили на китайский рынок, однако небольшую партию 4x4 в 2017 году действительно ввезли в страну из Казахстана, где их собирают на заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске.

Из-за внушительных ввозных пошлин новая Lada 4x4 стоила бы в Китае значительно дороже, чем в России – наценка на иномарки в стране может достигать 70 процентов. Таким образом, на местном рынке модель стоила бы около 100 тысяч юаней (примерно 1,1 миллиона рублей по нынешнему курсу).

В России Lada 4x4 Urban можно купить за 593 000 рублей (трёхдверный вариант) либо за 631 000 рублей (пятидверный).