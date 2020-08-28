Цены на Lada 4x4 в Европе достигают 1,7 миллиона рублей

Такие цены можно найти на сайте автоцентра Autohaus-panschwitz.de, расположенного в коммуне Паншвиц-Кукау. Согласно прайс-листу, который приводит «Лада.Онлайн», самый доступны вариант из предложенных – Lada Urban 4х4 (13 923-14 994 евро), версия с дополнительным оборудованием обойдётся покупателю уже в 15 827 евро (1,4 миллиона рублей). Пятидверная Lada Urban 4x4 стоит 16 541 евро (1,46 миллиона рублей), а самый дорогой внедорожник в линейке – Lada 4x4 Bronto с дополнительным оборудованием (19 754 евро или 1,75 миллиона рублей). Цены включают НДС в размере 16 процентов.

Для сравнения, в 2017 году, когда в Германии появились пятидверная Lada 4x4, её можно было купить за 12 990 евро (обычная версия) либо заплатить 14 290 евро за исполнение Urban. В России в свою очередь актуальные цены на модель 4x4 варьируются в диапазоне от 572,9 тысячи за стандартный трёхдверный внедорожник в базовой комплектации до 806,9 тысячи рублей за 4х4 Bronto.

О том, что «АвтоВАЗ» уходит с европейского рынка и завершает поставки Lada 4x4 и других моделей, официально объявили в начале лета. Европейские поклонники модели взбунтовались против такого решения и выпустили несколько петиций с требованием вернуть внедорожник в Европу.