Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4

Как и предполагалось, в дизайне экстерьера изменений будет немного: рестайлинговую 4x4 можно узнать по новому переднему бамперу со встроенными в него противотуманными фарами. В салоне была проведена более глубокая модернизация: появилась новая приборная панель, центральную консоль доработали и заменили рулевое колесо.

Кроме того, в ходе обновления модель получила салонный фильтр, задний диван с тремя подголовниками, новую «печку», подлокотники и иную обивку дверей, адаптированную под установку динамиков.