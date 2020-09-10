Посмотрите на Lada 4x4 с панорамной крышей и аудиосистемой в багажнике

Судя по всему, хозяин не пожалел средств в стремлении сделать из трёхдверки «машину мечты». За основу взята не обычная «Нива», а спецверсия 40th anniversary в тёмно-сером цвете кузова, выпущенная в 2017 году к 40-летнему юбилею внедорожника. Тираж версии составил всего 1977 экземпляров – по году начала сборки внедорожника.
В ходе переделки Lada обзавелась решёткой радиатора от дорогой модификации Bronto, улучшенной оптикой и бампером с люстрой и противотуманками. Среди других внешних новшеств числятся иной капот, складные внешние зеркала заднего вида, расширенные колёсные арки, стальные пороги с перфорацией и внедорожные шины.
Видео: stophlam_ufa / TikTok
Заводские кресла юбилейной версии заменены на новые с кожаной обивкой, развитой боковой поддержкой и электрорегулировкой. Автомобиль получил переделанную переднюю панель с новой приборкой, позаимствованный у Lada Vesta руль, климатическую установку и панорамную крышу из двух секций. В багажнике установили аудиосистему с четырьмя динамиками.
Подверглась ли доработкам ходовая часть «Нивы», неизвестно. «Юбилейная» Lada 4x4 в трёхдверном кузове оснащалась стандартным 1,7-литровым мотором мощностью 83 лошадиных силы и предлагалась за 558 900 рублей. На сегодняшний день обычная «Нива» уже в базе стоит дороже – 572 900 рублей.