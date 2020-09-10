Посмотрите на Lada 4x4 с панорамной крышей и аудиосистемой в багажнике

Судя по всему, хозяин не пожалел средств в стремлении сделать из трёхдверки «машину мечты». За основу взята не обычная «Нива», а спецверсия 40th anniversary в тёмно-сером цвете кузова, выпущенная в 2017 году к 40-летнему юбилею внедорожника. Тираж версии составил всего 1977 экземпляров – по году начала сборки внедорожника.

В ходе переделки Lada обзавелась решёткой радиатора от дорогой модификации Bronto, улучшенной оптикой и бампером с люстрой и противотуманками. Среди других внешних новшеств числятся иной капот, складные внешние зеркала заднего вида, расширенные колёсные арки, стальные пороги с перфорацией и внедорожные шины.