Обновленная Lada 4x4 стала фургоном: известны цены

Бортовая платформа на базе внедорожника 4x4 вмещает до двух европоддонов, а ее грузоподъемность составляет 580 килограммов. В грузовом отделении предусмотрены шесть такелажных петель и запорная фурнитура из оцинкованной стали для фиксации груза. На выбор предложены две версии: двухместная со стандартным грузовым отделением либо пятиместная с коротким грузовым отсеком. Также доступен вариант со стеклопластиковым кунгом, который для удобства погрузки/разгрузки оборудован пневмоупорами крышки кунга и лампой освещения грузового отсека.
Грузоподъемность фургона на базе Lada 4x4 составляет 490 килограммов. Бескаркасные фургоны из сэндвич-панелей с толщиной стенок 30 либо 50 миллиметров предлагаются в четырех вариантах: универсальный, хлебный, изотермический и фургоны-рефрижераторы. Каркасные модификации представлены двумя версиями: машина технического обслуживания для мобильных бригад и фургоны с усиленной крышей, рейлингами и лестницей для подъёма на крышу.
Lada.ru
Как и в случае с грузовой платформой, можно выбрать двух- или пятиместную версию с разной длиной отсека.
За доплату предлагается «офф-роуд пакет», который включает усиленные пружины передней подвески и задний мост, увеличенный до 240 миллиметров клиренс, шины размерностью 235/75 R15 с активным грунтовым протектором, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в переднем и заднем мостах, амортизаторы передней и задней подвески с увеличенными ходами, а также понижающую передачу в раздаточной коробке и кондиционер.
Lada 4x4 пережила обновление в начале 2020 года, в ходе которого получила новый салон и некоторые улучшения, в том числе шумо- и виброизоляции. После недавнего подорожания обновленный внедорожник в трехдверном исполнении стоит от 559,9 тысячи рублей. Внедорожник комплектуется стандартным восьмиклапанным мотором объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой.