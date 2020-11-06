Обновленная Lada 4x4 стала фургоном: известны цены

Бортовая платформа на базе внедорожника 4x4 вмещает до двух европоддонов, а ее грузоподъемность составляет 580 килограммов. В грузовом отделении предусмотрены шесть такелажных петель и запорная фурнитура из оцинкованной стали для фиксации груза. На выбор предложены две версии: двухместная со стандартным грузовым отделением либо пятиместная с коротким грузовым отсеком. Также доступен вариант со стеклопластиковым кунгом, который для удобства погрузки/разгрузки оборудован пневмоупорами крышки кунга и лампой освещения грузового отсека.

Грузоподъемность фургона на базе Lada 4x4 составляет 490 килограммов. Бескаркасные фургоны из сэндвич-панелей с толщиной стенок 30 либо 50 миллиметров предлагаются в четырех вариантах: универсальный, хлебный, изотермический и фургоны-рефрижераторы. Каркасные модификации представлены двумя версиями: машина технического обслуживания для мобильных бригад и фургоны с усиленной крышей, рейлингами и лестницей для подъёма на крышу.