Видео: за сварку Lada 4x4 теперь отвечают роботы

В результате модернизации удалось в четыре раза сократить площадь линии, где осуществляются сварочные работы – часть операций теперь выполняется на одном посту, а не на нескольких. Соответственно сократился и путь, который проходит кузов 4x4 во время сварки. Кроме того, светодиодное освещение в производственном корпусе стало ярче.

Lada 4x4 доступна в трёх- и пятидверном кузове и комплектуется 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 83 лошадиные силы.