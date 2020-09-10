Видео: за сварку Lada 4x4 теперь отвечают роботы

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«АвтоВАЗ» модернизировал производство пятидверной версии Lada 4x4, в частности, установил шесть роботов, которые теперь отвечают за сварку. Новый роботизированный пост вместе с мощностями главного кондуктора обеспечивает сварку 850 точек.
В результате модернизации удалось в четыре раза сократить площадь линии, где осуществляются сварочные работы – часть операций теперь выполняется на одном посту, а не на нескольких. Соответственно сократился и путь, который проходит кузов 4x4 во время сварки. Кроме того, светодиодное освещение в производственном корпусе стало ярче.
Lada 4x4 доступна в трёх- и пятидверном кузове и комплектуется 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 83 лошадиные силы.
Видео: На заводе
Ранее стало известно о том, что «АвтоВАЗ» готовится к локализации новой модели на линии B0, на которой уже выпускаются Renault Logan и Sandero, а также Lada Largus и XRay. В связи с этим тестировал на территории научно-технического центра несколько экземпляров Renault Clio.