Внедорожники Lada 4x4 станут безопаснее. Но не все

В оснащение 4x4 пока входят только подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил. Стоимость такого кроссовера стартует от 586,9 тысячи рублей за трехдверное исполнение и от 625,9 тысячи – за пятидверку.
По данным портала «Лада.Онлайн», боковая подушка безопасности будет вмонтирована в водительское кресло. Других подробностей пока нет и не известно, отразится ли это на стоимости модели.
Ранее стало известно, что полноценное производство обновленной Lada 4x4 запустят в Тольятти до конца ноября. Пока с конвейера сходят по шесть рестайлинговых внедорожников, которые собирают в тестовом режиме.
Модель получит около двух десятков улучшений, в том числе салонный фильтр, новую «печку», подлокотники и обивку дверей, адаптированную под установку динамиков, модернизированную центральную консоль с глянцевой поверхностью и иную панель приборов.
Как и прежде внедорожник будет комплектоваться бензиновым мотором объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента.
Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь в России было продано 26,3 тысячи экземпляров 4x4. Модель входит в рейтинг самых популярных кроссоверов в стране и занимает в нем пятую строчку, пропустив вперед Hyundai Creta (58,7 тысячи проданных машин), Renault Duster (31 тысяча), Volkswagen Tiguan (29,1 тысячи) и Kia Sportage (28 тысяч).