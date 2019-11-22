Внедорожники Lada 4x4 станут безопаснее. Но не все

В оснащение 4x4 пока входят только подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил. Стоимость такого кроссовера стартует от 586,9 тысячи рублей за трехдверное исполнение и от 625,9 тысячи – за пятидверку.

По данным портала «Лада.Онлайн», боковая подушка безопасности будет вмонтирована в водительское кресло. Других подробностей пока нет и не известно, отразится ли это на стоимости модели.

Ранее стало известно, что полноценное производство обновленной Lada 4x4 запустят в Тольятти до конца ноября. Пока с конвейера сходят по шесть рестайлинговых внедорожников, которые собирают в тестовом режиме.