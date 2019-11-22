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18:31

Внедорожники Lada 4x4 станут безопаснее. Но не все

В топовой комплектации автомобили теперь будут оснащаться подушкой безопасности

Lada 4x4 Urban © Lada
Появились подробности о новом оборудовании для рестайлинговой Lada 4x4 в самой «богатой» версии Urban: внедорожники укомплектуют боковой подушкой безопасности водителя, причем фронтальных эйрбегов у модели по-прежнему нет.

В оснащение 4x4 пока входят только подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил. Стоимость такого кроссовера стартует от 586,9 тысячи рублей за трехдверное исполнение и от 625,9 тысячи – за пятидверку.

По данным портала «Лада.Онлайн», боковая подушка безопасности будет вмонтирована в водительское кресло. Других подробностей пока нет и не известно, отразится ли это на стоимости модели.

Ранее стало известно, что полноценное производство обновленной Lada 4x4 запустят в Тольятти до конца ноября. Пока с конвейера сходят по шесть рестайлинговых внедорожников, которые собирают в тестовом режиме.

Салон обновленной Lada 4x4

Модель получит около двух десятков улучшений, в том числе салонный фильтр, новую «печку», подлокотники и обивку дверей, адаптированную под установку динамиков, модернизированную центральную консоль с глянцевой поверхностью и иную панель приборов.

Как и прежде внедорожник будет комплектоваться бензиновым мотором объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь в России было продано 26,3 тысячи экземпляров 4x4. Модель входит в рейтинг самых популярных кроссоверов в стране и занимает в нем пятую строчку, пропустив вперед Hyundai Creta (58,7 тысячи проданных машин), Renault Duster (31 тысяча), Volkswagen Tiguan (29,1 тысячи) и Kia Sportage (28 тысяч).

Источник: Лада.Онлайн