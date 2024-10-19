АвтоВАЗ ответил, что общего между Lada Aura и Aurus Senat

АвтоВАЗ ответил, что общего между Lada Aura и Aurus SenatВ Тольятти рассчитывают на синергию со «старшим братом»
Жанна Воробьева допустила, что в будущем Lada Aura позаимствует какие-то решения у автомобилей Aurus, то есть синергия между продуктами станет выше. Главный инженер АвтоВАЗа Дмитрий Шалаев дал понять, что проектом развития модели предусмотрены ранее невиданные задние кресла с электроприводом. Также на заводе привели аргументы, почему Lada Aura уже может считаться бизнес-классом.
Во-первых, из архитектуры выжали максим по шумоизоляции. Во-вторых, поработали над задним диваном: изменена толщина подушки кресел, сдвинута точка H, наклонена спинка, а плотность пены стала меньше. Также появился новый потолок, максимально прижатый к панели крыши. Всё это позволило увеличить пространство для пассажиров. Впрочем, есть проблемы: в центральном тоннеле пока не получается разместить отдельный воздуховод.
В максимальной комплектации с улучшенными задними креслами Lada Aura будет стоить более трёх миллионов рублей. Уже доступные комплектации с обычными сиденьями оценены в 2,6-2,8 миллиона рублей. Однако на официальном сайте марки модель до сих пор не появилась.