АвтоВАЗ ответил, что общего между Lada Aura и Aurus Senat

В Тольятти рассчитывают на синергию со «старшим братом»

АвтоВАЗ ответил, что общего между Lada Aura и Aurus Senat. Руководитель маркетингового направления автогиганта Жанна Воробьева в беседе с Autonews подтвердила уже имеющееся и будущее сходство между двумя седанами. Сейчас у Lada Aura и Aurus Senat общие поставщики натуральной кожи. В перспективе флагман АвтоВАЗа должен получить задние кресла от «Ауруса»: речь идёт о мультиконтурных сиденьях с электрорегулировками, вентиляцией и массажем.