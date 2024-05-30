АвтоВАЗ собирает по несколько бизнес-седанов Lada Aura в неделю

Между тем чиновники уже начали пересаживаться на Lada Aura. Ранее в Минфине рассказали, что получили партию таких машин, и они «не хуже BMW 5 Series». Ауру в министерстве назвали «автомобилем бизнес класса не для водителя, а для пассажира».

От обычной Lada Vesta NG удлиненная модификация отличается увеличенной на 250 миллиметров колесной базой, более комфортным салоном и улучшенными отделочными материалами. Lada Aura положена связка 1,8-литрового мотора и китайского вариатора.