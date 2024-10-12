АвтоВАЗ показал видео сборки Lada Aura и запутался с первой машиной

Дело в том, что на заводе приготовили две «самых первых» Lada Aura: это заметно, если сравнить автомобиль на снимке пресс-службы АвтоВАЗа (его же показывали президенту России Владимиру Путину и губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву) и автомобиль на видеоролике. У одной машины есть противотуманные фары, а у другой — нет. При этом надпись «первый серийный» присутствует на обеих Aura, вероятно, было сделано несколько дублей.