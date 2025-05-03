Власти Чувашии заказали Lada Aura со скидкой 1,2 миллиона рублей

Несмотря на поддержку властей, спрос на Lada Aura падает: в первом квартале 2025 года покупателей нашли всего 118 машин: почти вдвое меньше, чем ноябре-декабре 2024 года (203 штуки). Некоторые автосалоны предлагают частным клиентам скидки до 800 тысяч рублей, что составляет более 30% от РРЦ.