Власти Чувашии заказали Lada Aura со скидкой 1,2 миллиона рублей

Власти Чувашии заказали Lada Aura со скидкой 1,2 миллиона рублейПри закупке отечественных стретч-седанов бюджету удалось сэкономить
Нетрудно подсчитать, что республиканская служба обеспечения деятельности госорганов Чувашии заплатила за каждый автомобиль около 2,4 миллиона рублей, то есть скидка от рекомендуемой розничной цены составляет 14 процентов. Стретч-седаны Lada Aura поступят заказчику в течение десяти рабочих дней после подписания контракта.
Чувашия стала вторым регионом, который закупил для чиновников Lada Aura: первым отечественного производителя поддержала Самарская область. А самым крупным заказчиком является Москва: в прошлом году на балансе «Автобазы № 2» появилось 110 машин, у ФГБУ «Автотранспортный комбинат» ещё 47, а 14 экземпляров ушли в ФГБУ «Транспортный комбинат “Россия”»
Несмотря на поддержку властей, спрос на Lada Aura падает: в первом квартале 2025 года покупателей нашли всего 118 машин: почти вдвое меньше, чем ноябре-декабре 2024 года (203 штуки). Некоторые автосалоны предлагают частным клиентам скидки до 800 тысяч рублей, что составляет более 30% от РРЦ.