АвтоВАЗ назвал китайского конкурента стретч-седана Lada Aura

АвтоВАЗ назвал китайского конкурента стретч-седана Lada AuraНовинка создавалась для корпоративных парков, но понравится и частникам
По расстоянию между осями Lada Aura действительно близка к Hongqi H5: колёсная база «китайца» больше всего на четыре сантиметра. Однако по общей длине бизнес-седан концерна FAW намного крупнее: разница почти 30 сантиметров! Цены тоже не близки: Hongqi H5 стоит в России от 4,8 миллиона рублей, а базовую Lada Aura планируют продавать за 2,6 миллиона рублей.
Дмитрий Костромин полагает, что Lada Aura будет востребована у частных клиентов, более того, топ-менеджер АвтоВАЗа намерен поменять свою личную «Весту» на «Ауру». Однако главными покупателями стретч-седана на первых порах будут чиновники и таксисты: в расчёте на них модель и создавалась. Судя по рекламному буклету, у новинки будет три комплектации, а топ-версия окажется дороже трёх миллионов рублей.
Производство Lada Aura запустили на этой неделе. На официальном сайте марки прайс-листа ещё нет, а в автосалонах официальных дилеров модель не представлена. Пока собирают машины с китайским вариатором и отечественным мотором 1.8 (122 силы), но в перспективе будут и упрощенные модификации с двигателем 1.6.