АвтоВАЗ назвал китайского конкурента стретч-седана Lada Aura

Дмитрий Костромин полагает, что Lada Aura будет востребована у частных клиентов, более того, топ-менеджер АвтоВАЗа намерен поменять свою личную «Весту» на «Ауру». Однако главными покупателями стретч-седана на первых порах будут чиновники и таксисты: в расчёте на них модель и создавалась. Судя по рекламному буклету, у новинки будет три комплектации, а топ-версия окажется дороже трёх миллионов рублей.