«Индекс» Lada Aura: как долго россиянам придется зарабатывать на бизнес-седан

«Индекс» Lada Aura: как долго россиянам придется зарабатывать на бизнес-седанАвтоВАЗ озвучил стоимость стретч-седана Aura, а эксперты посчитали, за сколько месяцев россияне смогут на него заработать
Аналитики пришли к такому выводу, разделив озвученную стоимость Lada Aura на 82 000 — актуальную среднюю заработную плату россиян (за период с января по июнь 2024 года). При этом, чтобы купить машину за 32 месяца, придется откладывать всю зарплату целиком, так что более реальный срок — около 60 месяцев, или пять лет.
Быстрее всего заработать на Lada Vesta могут жители Чукотки, где зафиксирован самый высокий уровень среднего дохода в 179,3 тысячи рублей. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет 144,1 тысячи рублей, а в Ямало-Ненецком АО (143,9 тысячи рублей). Их жителям зарабатывать на флагманскую модель АвтоВАЗа придется 14,5, 18 и 18,1 месяца соответственно.
Официальный запуск производства Lada Aura состоялся на заводе в Тольятти 14 октября, а в продажу модель поступит в ноябре. За 2,6 миллиона рублей можно будет купить самую доступную версию бизнес-седана, топовый же вариант будет стоить дороже — более трех миллионов рублей.
Aura — это удлиненная версия Lada Vesta NG с «растянутой» на 250 миллиметров колесной базой. У такого автомобиля больше пространства для пассажиров на втором ряду, оригинальные задние двери, кожаный салон, премиальная аудиосистема, перенастроенная подвеска и улучшенная шумоизоляция. Двигатель — 1,8-литровый Evo мощностью 122 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором.