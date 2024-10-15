«Индекс» Lada Aura: как долго россиянам придется зарабатывать на бизнес-седан

АвтоВАЗ озвучил стоимость стретч-седана Aura, а эксперты посчитали, за сколько месяцев россияне смогут на него заработать

Сколько месяцев нужно работать россиянам, чтобы хватило на Lada Aura. На этот вопрос отвечает Auto.ru: портал ссылается на данные «СберАналитики», согласно которым при средней зарплате в 80 тысяч рублей россияне смогут купить новую модель АвтоВАЗа через два с половиной года. Если точнее, то чтобы позволить себе автомобиль стоимостью 2,6 миллиона рублей — а именно столько будет стоить бизнес-седан Lada Aura на базе Vesta — у россиянина со средним доходом уйдет почти 32 месяца.