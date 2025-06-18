Кроссовер Lada Azimut: все, что нужно знать о новой модели АвтоВАЗа

Azimut обещаны нестандартные для моделей марки опции, например, панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора. В список базового оснащения войдет мультимедийная система с экраном диагональю 10 дюймов на IPS-матрице. Кроссовер Lada первым получил новую программную платформу с сервисами Сбера, включая виртуального ассистента GigaChat.

В моторную линейку войдут двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра — их отдача была увеличена до 120 и 132 лошадиных сил соответственно. В перспективе Azimut может получить и новый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил в связке с классическим автоматом. А вот привод у кроссовера будет исключительно передним.