Кроссовер Lada Azimut: все, что нужно знать о новой модели АвтоВАЗа

Кроссовер Lada Azimut: все, что нужно знать о новой модели АвтоВАЗаВ основу кроссовера легла платформа, на которой построена Lada Vesta
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что Azimut — первый за практически три десятилетия новый кроссовер в линейке Lada. Он разрабатывался три года усилиями российских специалистов. «Мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства», — добавил он.
Как и предполагалось, за основу была взята «тележка» Vesta, но ее в значительной степени модернизировали. В частности, Azimut получил новую заднюю подвеску. Для кроссовера создали почти тысячу оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера.
Внешний вид кроссовера соответствует современным трендам — массивная затемненная радиаторная решетка, высокая линия капота, полностью светодиодная оптика и 18-дюймовые колесные диски. Фирменная стилистика Lada с Х-образными линиями получила новое прочтение. Дорожный просвет составляет 208 миллиметров.
Azimut обещаны нестандартные для моделей марки опции, например, панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора. В список базового оснащения войдет мультимедийная система с экраном диагональю 10 дюймов на IPS-матрице. Кроссовер Lada первым получил новую программную платформу с сервисами Сбера, включая виртуального ассистента GigaChat.
В моторную линейку войдут двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра — их отдача была увеличена до 120 и 132 лошадиных сил соответственно. В перспективе Azimut может получить и новый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил в связке с классическим автоматом. А вот привод у кроссовера будет исключительно передним.
В самом АвтоВАЗе новинку описывают как «лучшее предложение в соотношении цена/качество в своем сегменте». Цены, как и информация о комплектациях, будут обнародованы ближе к запуску Lada Azimut на рынке, запланированному на середину 2026 года.