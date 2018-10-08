Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
12:41

«Лады» получили систему дистанционного управления

Телематический сервис Lada Connect доступен для Vesta, Granta и XRay

Поделиться

«АвтоВАЗ» начал предлагать к установке на свои модели телематическую систему Lada Connect. С ее помощью можно удаленно управлять основными функциями автомобиля через смартфон. Lada Connect способна оценивать поведение водителя и давать рекомендации относительно безопасной езды.

Установить телематическую систему Lada Connect можно на Vesta, Granta, XRay и другие модели марки. Разработкой комплекса занималась российская компания «Лаборатория умного вождения». Через приложение на смартфоне можно узнать местоположение автомобиля, уровень топлива и заряд аккумуляторной батареи, удаленно завести автомобиль, открыть или закрыть двери и управлять внешним освещением, сообщает «Ведомости».

Рекомендованная розничная цена Lada Connect составляет 29 990 рублей. В нее уже включена абонентская плата за три года (после этого срока – 4 тысячи рублей в год). Стоимость установки комплекса у официальных дилеров Lada — около 6000 рублей.

Систему дистанционного управления через мобильное приложение Lada Connect «АвтоВАЗ» представил в 2016 году в рамках Московского автосалона. Изначально предполагалось, что новинка появится на серийных автомобилях уже в 2017 году. Ее должны были поставить на некоторые версии хэтчбека XRay и седана Vesta.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...