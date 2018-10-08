«Лады» получили систему дистанционного управления

Систему дистанционного управления через мобильное приложение Lada Connect «АвтоВАЗ» представил в 2016 году в рамках Московского автосалона. Изначально предполагалось, что новинка появится на серийных автомобилях уже в 2017 году. Ее должны были поставить на некоторые версии хэтчбека XRay и седана Vesta.