«Лады» получили систему дистанционного управления

Установить телематическую систему Lada Connect можно на Vesta, Granta, XRay и другие модели марки. Разработкой комплекса занималась российская компания «Лаборатория умного вождения». Через приложение на смартфоне можно узнать местоположение автомобиля, уровень топлива и заряд аккумуляторной батареи, удаленно завести автомобиль, открыть или закрыть двери и управлять внешним освещением, сообщает «Ведомости».
Рекомендованная розничная цена Lada Connect составляет 29 990 рублей. В нее уже включена абонентская плата за три года (после этого срока – 4 тысячи рублей в год). Стоимость установки комплекса у официальных дилеров Lada — около 6000 рублей.
Систему дистанционного управления через мобильное приложение Lada Connect «АвтоВАЗ» представил в 2016 году в рамках Московского автосалона. Изначально предполагалось, что новинка появится на серийных автомобилях уже в 2017 году. Ее должны были поставить на некоторые версии хэтчбека XRay и седана Vesta.