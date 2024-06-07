В Дубае откроется автосалон Lada

В Дубае откроется автосалон LadaПервый дилерский центр российской марки заработает в ОАЭ в ближайшее время
По словам Соколова, автосалон Lada откроется в самое ближайшее время «на центральной автомобильной улице, где представлены все передовые бренды мира».В дубайском автоцентре будет представлен практически весь модельный ряд Lada: Niva Travel, Granta и Vesta. «Уверен, что Largus там так же будет представлен, как и Aura, запуск которой на конвейере в Тольятти намечается на осень этого года», — добавил Соколов. Первые машины российского бренда уже проданы местному дилерскому центру для проведения тестовых испытаний.
В перечне, который озвучил Соколов, не фигурирует Iskra, за рулем которой, как уверяет газета «Известия», довелось посидеть гостю из ОАЭ. Это новое семейство бюджетных автомобилей Lada, которое к концу нынешнего десятилетия полностью заменит собой актуальную Granta. Искру предложат с кузовами седан, универсал и Сross-универсал. На выбор предложат 1,6-литровый мотор мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также три коробки передач: пятиступенчатую или шестиступенчатую «механику» либо автомат.
Lada Iskra базируется на французской платформе CMF-B, которую в АвтоВАЗе называют «технологически независимой», так как ее удалось частично локализовать в России. По предварительным оценкам, стоить Lada Iskra буде от 1 миллиона до 1,2 миллиона рублей, то есть чуть дороже актуальной Granta, но дешевле Vesta.