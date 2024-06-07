В Дубае откроется автосалон Lada

Первый дилерский центр российской марки заработает в ОАЭ в ближайшее время

В Дубае в ближайшее время начнут официально продавать модели Lada. В ходе Петербургского международного экономического форума один из участников, прибывший из Дубая, посидел за рулем новой модели Iskra: он заявил, что разочарован тем, что машины АвтоВАЗа до сих пор не поставляются в Объединенные Арабские Эмираты. В разговоре с газетой «Известия» глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что автопроизводитель ориентирован на выход на зарубежные рынки, и добавил, что соглашение с одним из дилерских центров Дубая о продажах моделей Lada уже подписано.