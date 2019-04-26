Видео: как идеально проехать «Хунгароринг» на Lada Vesta

Вот рекомендации Всеволода: «Хунгароринг» не зря называют «формульным картодромом» — трасса извилистая и узкая, практически без прямых участков, особенно это заметно на втором секторе. Обычно я всегда стараюсь настраивать машину на длинную дистанцию, но здесь обгонять очень сложно — кроме первого поворота опередить кого-то можно разве что на торможении после короткой задней прямой. Так что на «Хунгароринге» нужно уделить квалификации особое внимание и, возможно, даже пожертвовать настройками на гонку ради поула».