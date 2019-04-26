Видео: как идеально проехать «Хунгароринг» на Lada Vesta

Дебютная гонка прошла на «Хунгароринге» в 1986 году. Берни Экклстоун долго носился с идеей провести гонку Ф1 в одной из стран соцлагеря, и это у него в конце концов получилось. Гонщики, правда, не были в особом восторге: трасса, проложенная по легенде на месте бывших картофельных полей, оказалась узкой и медленной, за что ее даже прозвали «картодромом».
Тем не менее, здесь порой случаются невероятные обгоны (Пике обошел Сенну в заносе именно здесь) и захватывающие гонки — чего стоит один только прорыв Дженсона Баттона с 14-го места к победе! А в более контактных «кузовах», на которых будут сражаться наши виртуальные пилоты, борьба обычно намного более плотная и жесткая, чем в «формулах».
Мы позвали Егора Огородникова, одного из лучших симрейсеров России, чтобы он проехал быстрый круг по «Хунгарорингу» на Vesta TCR и поделился своими советами:
За советом мы решили обратиться и к настоящему гонщику — Всеволоду Гагену. 22-летний пилот за свою карьеру успел побывать призером Чемпионата мира по картингу и победителем кубка России по автоспорту, а сейчас выступает за команду LADA Sport ROSNEFT.
Вот рекомендации Всеволода: «Хунгароринг» не зря называют «формульным картодромом» — трасса извилистая и узкая, практически без прямых участков, особенно это заметно на втором секторе. Обычно я всегда стараюсь настраивать машину на длинную дистанцию, но здесь обгонять очень сложно — кроме первого поворота опередить кого-то можно разве что на торможении после короткой задней прямой. Так что на «Хунгароринге» нужно уделить квалификации особое внимание и, возможно, даже пожертвовать настройками на гонку ради поула».
«В гонке же залог успеха здесь — правильная работа с резиной. Из-за большого количества поворотов, резина работает на износ практически целый круг. Ей попросту негде отдохнуть! Кроме того, нужно как можно чище ехать на втором секторе, не теряя ритм: повороты здесь идут друг за другом, и если ты допустишь даже небольшую ошибку, она может перерасти в громадное отставание в конце круга», — посоветовал он читателям «Мотора».