АвтоВАЗ показал для Lada новую мультимедийку с «Яндексом»

EnjoY Pro включает HD-дисплей с матрицей IPS и аудиосистему Arkamys с объемным звучанием, причем звук настраивался с учетом архитектуры и объема салона каждой отдельно взятой модели Lada. Звук распределяется в пространстве по особым алгоритмам, за счет чего создается «эффект концертного зала».
Автопроизводитель пообещал, что программное обеспечение EnjoY Pro будет обновляться регулярно для поддержки актуальности всех функций, добавления новых и повышение стабильности работы системы. Загрузка операционной системы и приложений начинается сразу после того, как водитель нажимает на брелоке кнопку «открыть дверь», а завершает работу мультимедийная система не с момента отключения зажигания, а только с открытием водительской двери. В АвтоВАЗе объяснили преимущество этого решения — оно дает возможность дослушать музыку или закончить телефонный разговор уже после остановки двигателя.
Управление EnjoY Pro осуществляется либо при помощи кнопок на руле, либо через голосовые команды. Например, таким способом можно ответить на звонок, переключить трек, отрегулировать громкость или поменять источник музыки.
На 8-дюймовый экран выводится изображение с камеры заднего вида. Для удобства предусмотрена динамическая разметка и сигналы предупреждения о ситуациях, когда маневрирование небезопасно – если открыт багажник или слишком большая скорость при движении задним ходом.
Перечень моделей, для которых будет доступна новая мультимедиа, и цены будут объявлены позже. По предварительным данным, доплата за новый комплекс составит примерно 28 тысяч рублей.