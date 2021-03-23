АвтоВАЗ показал для Lada новую мультимедийку с «Яндексом»

EnjoY Pro включает HD-дисплей с матрицей IPS и аудиосистему Arkamys с объемным звучанием, причем звук настраивался с учетом архитектуры и объема салона каждой отдельно взятой модели Lada. Звук распределяется в пространстве по особым алгоритмам, за счет чего создается «эффект концертного зала».

Автопроизводитель пообещал, что программное обеспечение EnjoY Pro будет обновляться регулярно для поддержки актуальности всех функций, добавления новых и повышение стабильности работы системы. Загрузка операционной системы и приложений начинается сразу после того, как водитель нажимает на брелоке кнопку «открыть дверь», а завершает работу мультимедийная система не с момента отключения зажигания, а только с открытием водительской двери. В АвтоВАЗе объяснили преимущество этого решения — оно дает возможность дослушать музыку или закончить телефонный разговор уже после остановки двигателя.