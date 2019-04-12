Lada уходит с европейского рынка

Вероятно, речь идет Lada 4x4 нового поколения, которую построят на платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Двигатель для внедорожника также будет создан в сотрудничестве с Renault. Именно с этой моделью «АвтоВАЗ» планируется вернуться в Европу, но когда примерно это произойдет пока не сообщается.