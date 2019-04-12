Lada уходит с европейского рынка

Переходный этап повсеместного перехода к целевому показателю выбросов CO₂ начнется уже в следующем году. Для этого европейские марки добавляют в свои линейки всевозможные гибриды и электромобили. У «АвтоВАЗа» такой возможности нет, поэтому компания приняла решение временно приостановить поставки до выхода новой глобальной модели.
Вероятно, речь идет Lada 4x4 нового поколения, которую построят на платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Двигатель для внедорожника также будет создан в сотрудничестве с Renault. Именно с этой моделью «АвтоВАЗ» планируется вернуться в Европу, но когда примерно это произойдет пока не сообщается.
В 2018 году мировые продажи Lada составили 395 282 автомобиля. Из них 5325 пришлось на страны Евросоюза. Самой популярной стала Lada 4x4: в прошлом году было куплено 2341 внедорожник, что на 344 больше, чем годом ранее. «Весту» купили 1296 человек.