Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:33

Европейцы почти перестали покупать автомобили Lada

Хуже Lada в Европе продаются только спорткары Alpine

Lada Vesta SW
По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), в сентябре этого года в странах Евросоюза было реализовано всего 204 автомобиля бренда Lada. Это один из самых низких результатов – ниже объем продаж только у марки Alpine (49 проданных машин), которая также как и Lada входит в Renault Group.

Из опубликованного отчета следует, что в первый месяц осени продажи Lada сократились на 38,6 процента, а с начала года дилеры продали 3814 автомобилей (-7,9 процента). При том же объеме продаж за девять месяцев бренд Alpine показал рост на 163,4 процента, до 3614 реализованных экземпляров, и на 102 процента в сентябре, до 99 проданных машин.

Эта марка представлена всего одной моделью A110, в то время как модельный ряд Lada включает универсал Vesta SW и внедорожник 4x4. Ранее компания также продавала Granta, седан Vesta и хэтчбек XRay, однако они ушли с европейского рынка. Этим и объясняется столь резкое падение продаж.

Первое место в рейтинге брендов по объемам продаж в Европе по итогам сентября и девяти месяцев занял Volkswagen. В первый месяц осени дилеры реализовали 118 255 автомобилей (рост на 58,2 процента), а в период с января по сентябрь – 1 339 576 машин (падение на четыре процента). В целом в сентябре европейский авторынок вырос на 14,5 процента и достиг отметки 1,2 миллиона.

Для сравнения, в России в сентябре продали 157 129 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Lada на домашнем рынке занимает первое место по количеству реализованных машин 31 516 экземпляров (рост на один процент). Доля марки от общего объема продаж достигает 20,1 процента.

Источник: ACEA