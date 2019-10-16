Европейцы почти перестали покупать автомобили Lada

Из опубликованного отчета следует, что в первый месяц осени продажи Lada сократились на 38,6 процента, а с начала года дилеры продали 3814 автомобилей (-7,9 процента). При том же объеме продаж за девять месяцев бренд Alpine показал рост на 163,4 процента, до 3614 реализованных экземпляров, и на 102 процента в сентябре, до 99 проданных машин.

Эта марка представлена всего одной моделью A110, в то время как модельный ряд Lada включает универсал Vesta SW и внедорожник 4x4. Ранее компания также продавала Granta, седан Vesta и хэтчбек XRay, однако они ушли с европейского рынка. Этим и объясняется столь резкое падение продаж.