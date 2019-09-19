Европейцы стали покупать больше автомобилей Lada

По данным Ассоциации Европейских производителей, продажи «Лады» в Европе возросли впервые за три месяца. Успешные показатели августа улучшили общие результаты российского автогиганта в Евросоюзе: по итогам восьми месяцев 2019 года АвтоВАЗ сумел продать 3531 автомобиль, на 7,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения в России Lada ежемесячно продаёт почти на порядок больше машин — в августе в нашей стране покупателей нашли 30 тысяч тольяттинских легковушек.

Лидер европейского рынка — Volkswagen. Немецкий бренд реализовал в августе 128 686 машин, на 14 процентов меньше, чем в прошлом году. На втором месте Mercedes-Benz с показателем 61 722 проданных автомобиля (+13,2 процента), на третью строчку опустилась Renault — владельцев нашли 60 332 автомобиля французского производителя, на 38 процентов меньше, чем в августе 2018 года.

Среди концернов в лидерах также Volkswagen Group — каждый четвёртый новый автомобиль в Европе продаётся под брендами VAG. На втором месте группа PSA — на марки Peugeot, Opel, Citroen, DS и Vauxhall приходится шестая часть европейских продаж. Замыкает тройку Renault Group с долей около 10 процентов.